Actualidade

O Estado-Maior General das Forças Armadas de Cabinda (FAC), braço armado da FLEC, reivindicou hoje, num comunicado, ter matado nos últimos dias nove soldados angolanos em duas operações militares realizadas no enclave.

Num "comunicado de guerra", a que a agência Lusa teve acesso, o comandante Bissafi Mavinga Zé Carlos, chefe de operações das FAC, indica que, nos dois confrontos, ficaram também feridos três soldados das Forças Armadas Angolanas (FAA), registando-se também a morte de um dos elementos das forças de Cabinda.

Até agora, nem o Governo angolano nem as FAA confirmaram os confrontos na região de Massabi, 90 quilómetros a norte da cidade de Cabinda, próximo da fronteira com a República do Congo.