Actualidade

A presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários lamentou hoje que o projeto da União dos Mercados de Capitais tenha dado ainda apenas "passos tímidos", desafiando as novas lideranças europeias para este tema.

"O diagnóstico que fazemos não é positivo. Infelizmente, a União dos Mercados de Capitais (UMC) deu, nestes quatro anos, passos tímidos, avulsos e que ficam, por ora, muito aquém dos objetivos inicialmente desejados e anunciados", disse Gabriela Figueiredo Dias, questionando se o projeto de integração dos mercados de capitais a nível europeu poderá ainda passar "para além das boas intenções".

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) falava hoje durante a conferência Anual do Centro de Investigação, Regulação e Supervisão Financeira.