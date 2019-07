Actualidade

O Governo fez publicar hoje em Diário da República o despacho que determina que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) tem até dezembro para rever a inventariação da chamada "Coleção SEC" e propor um responsável pela curadoria.

Em despacho datado de 27 de junho e publicado hoje no Diário da República, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, estabelece que a DGPC tem até ao fim de 2019 para "efetuar uma avaliação dos protocolos existentes e uma proposta de atualização dos mesmos, tendo em vista, nomeadamente, incluir novas obrigações relativas à sua implementação, bem como preparar as decisões relativas às respetivas renovações e vigências".

O conteúdo do despacho tinha sido revelado em meados de junho e prevê que a DGPC conclua até ao final do ano "as ações de conferência e de revisão do inventário da Coleção de obras de arte do Estado".