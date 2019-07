Actualidade

O aviário de Mões, em Castro Daire, onde ocorreu um incêndio na noite de quarta-feira ficou "só com as paredes", disse hoje à agência Lusa o presidente da junta de freguesia, explicando que o espaço tinha sido reativado recentemente.

"Ardeu na totalidade, ficou só com as paredes, não ficou mais nada", relatou Marco Andrade, que disse estar a tratar da "remoção dos mais de 20 mil pintos mortos, juntamente com a Câmara de Castro Daire, por uma questão de saúde pública".

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu recebeu às 21:23 de quarta-feira o alerta para este fogo, que causou a morte a cerca de 20.400 aves.