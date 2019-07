Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, admitiu hoje viabilizar as mudanças às leis laborais, atualmente em debate na Assembleia da República, desde que tenham o apoio da concertação social.

"O PSD apoiará qualquer proposta, seja do PS seja de outro partido, desde que ela tenha o apoio da concertação social. É esse o princípio do PSD nas leis laborais", disse o deputado, no final de uma reunião da bancada social-democrata, em que esta legislação esteve em discussão.

Fernando Negrão afirmou-se favorável, em termos muitos genéricos, a soluções nesta legislação que sejam as "mais adequadas para o mercado de trabalho".