Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) defendeu hoje, no parlamento, em Lisboa, que o atual "impasse" vivido no Opart "só se resolve com a garantia dos direitos dos trabalhadores".

Esta posição foi apresentada numa audição na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde, perante os deputados, o sindicato criticou os "recuos" do Governo em relação à harmonização do horário de trabalho e à harmonização salarial no Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e na Companhia Nacional de Bailado (CNB), que o Opart tutela.

No final da audição, André Albuquerque, em declarações à agência Lusa sobre a atual situação de greve nas duas entidades, disse que não prevê um recuso dos trabalhadroes em relação à questão das 35 horas de trabalho: "A recusa das três propostas do Ministério da Cultura foi votada em plenário dos trabalhadores. Não há nenhum trabalhador que aceite recuar nesta questão das 35 horas".