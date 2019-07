Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que "a presidência da União Europeia (UE) por Portugal, no primeiro semestre de 2021, terá uma Cimeira entre Europa e África".

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na segunda edição do "EurAfrican Forum", uma iniciativa da associação Conselho da Diáspora Portuguesa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

O chefe de Estado referiu que "o Governo português já disse" que haverá uma Cimeira UE/África no primeiro semestre de 2021, embora esse anúncio ainda não tivesse sido feito publicamente.