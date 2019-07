Actualidade

A revista satírica norte-americana Mad Magazine, fundada em 1952, vai deixar de publicar novo material e as próximas edições servirão para republicar conteúdos antigos e por subscrição, foi hoje anunciado.

Citado pela BBC, o grupo editorial DC, que publica a revista, explica que a próxima edição será a última com inéditos, pelo que as seguintes serão de reposição de arquivos, com "clássicos, 'best of' e material nostálgico dos últimos 67 anos".

Fundada em 1952 pelo cartoonista e editor norte-americano Harvey Kurtzman, a Mad Magazine começou por ser um livro de banda desenhada que três anos depois se transformou numa publicação regular de desenho e BD de sátira e humor, chegando a ter uma tiragem de dois milhões de exemplares.