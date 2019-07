Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Porto, 04 jul 2019 (Lusa) - O Ministério Público mandou arquivar uma das investigações iniciadas no Porto após queixa da Administração dos Portos do Douro, concluindo pela legalidade da construção na escarpa da Arrábida situada a metros da obra embargada à Arcada.

A "conclusão" do Ministério Público (MP), que a Lusa consultou no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), diz respeito à obra da Efimóveis na marginal do Douro, a empreitada que - a par da obra da Arcada, embargada em janeiro por aquele tribunal - foi alvo de denúncia da Administração dos Portos do Douro e Leixões (ADPL) em 2018 junto da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A decisão do MP quanto à construção da Efimóveis tem a data de 03 de junho e foi no dia 25 daquele mês anexada pela empresa Arcada ao processo judicial iniciado também pelo MP no TAFP, servindo de argumento para o pedido do "levantamento do embargo" com "urgência".