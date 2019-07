Actualidade

O Governo aprovou hoje a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável (ENMAC), que prevê atingir dez mil quilómetros de ciclovia até 2030, construídas através de várias iniciativas de investimento, entre as quais de 300 milhões do Portugal Ciclável.

Aprovada em reunião do Conselho de Ministros, a ENMAC 2020-2030 prevê a implementação de "mais de 50 medidas ao longo da próxima década, no âmbito da promoção do uso da bicicleta, investimento na construção de ciclovias e aposta na mudança de hábitos dos portugueses", adiantou à Lusa o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética.

"Existem atualmente cerca de dois mil quilómetros construídos de ciclovia no país e o objetivo é atingir os 10 mil em 2030", indicou a tutela, reforçando que, para alcançar essa meta, "será preciso construir oito mil quilómetros de ciclovia numa década".