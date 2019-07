Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) felicitou hoje a atriz Maria do Céu Guerra, "uma das principais referências da arte de representação em Portugal", pelo prémio "Atriz da Europa", anunciado na quarta-feira.

Num comunicado hoje divulgado, "reconhecendo a determinação e elevado mérito artístico revelado ao longo de toda a carreira", a autarquia "felicita Maria do Céu Guerra pela sua distinção com o Prémio Atriz da Europa 2019 do Festival 'Actor of Europe', evento de especial relevância para a cooperação cultural regional e internacional no contexto europeu, envolvendo países como a Macedónia, a Albânia e a Grécia".

A CML lembra que, "com um vasto currículo como atriz e encenadora", Maria do Céu Guerra "dirige também o Grupo de Ação Teatral A Barraca, uma das mais importantes e consolidadas companhias de teatro de Lisboa, em atividade desde 1976".