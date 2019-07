Actualidade

O rendimento disponível 'per capita' das famílias portuguesas estava em 2017 abaixo dos níveis de 2008, de acordo com um estudo hoje divulgado pela Comissão Europeia (CE).

No entanto, a edição de 2019 do relatório anual sobre a evolução do emprego e da situação social na Europa (ESDE) mostra que, ao contrário do que aconteceu em território nacional, no geral, o rendimento disponível das famílias 'per capita' "ultrapassou os níveis pré-crise de 2008 na zona euro. Esta meta já tinha sido atingida em 2015 na União Europeia (UE) como um todo".

No entanto, "ainda há oito Estados-membros que não regressaram ao nível de 2008", de acordo com o ESDE, citando dados de 2017, como é o caso de Portugal, ainda que o país tenha melhorado em alguns indicadores, nomeadamente no emprego e no risco de pobreza.