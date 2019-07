Actualidade

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve hoje em Torres Vedras e Coimbra quatro cidadãos por suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico humano e de auxílio à imigração ilegal, anunciou aquele organismo.

Os quatro detidos são suspeitos de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e associação criminosa.

Estão indiciados de "pertencerem a uma rede de crime organizado que facilitava a entrada no país de cidadãos estrangeiros oriundos do leste europeu, para fins de exploração laboral", refere o SEF no comunicado.