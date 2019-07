Actualidade

O Presidente da República defendeu hoje que o que faz a riqueza do sistema nacional de saúde são as suas várias componentes, pública, privada e social, e que há que sublinhá-lo "sobretudo neste tempo".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem durante a entrega do Prémio Maria José Nogueira Pinto, promovido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme (MSD), no Teatro Thalia, em Lisboa, num momento em que o debate sobre uma nova Lei de Bases da Saúde no parlamento está em fase final.

Na sua intervenção nesta cerimónia, o chefe de Estado elogiou a MSD "por reconhecer a responsabilidade social" com este prémio, acrescentando: "Importa sublinhar, sobretudo neste tempo, a riqueza do nosso sistema nacional de saúde, que é um sistema que é feito de várias componentes, uma componente pública, sem dúvida, mas também uma componente privada e uma componente social".