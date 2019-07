Actualidade

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, assegurou hoje, em Lisboa, que a política financeira do Estado tem sido orientada para a "redução moderada" da dívida pública e reconheceu que o endividamento continua alto.

"A política financeira do Estado tem sido orientada para a redução moderada da dívida pública", sublinhou Siza Vieira, em resposta ao grupo parlamentar do PSD, numa audição na Comissão de Economia e Inovação de Obras Públicas.

Durante a sua intervenção, o líder do Ministério da Economia reconheceu que o endividamento continua "muito alto", mas ressalvou que se, de acordo com os últimos dados, a dívida total representa mais de 350% do PIB, em 2015 esta percentagem ultrapassava os 420%.