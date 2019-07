Actualidade

A procuradora-geral da República considerou hoje que o reforço dos mecanismos de interação de prevenção e combate à violência doméstica exige, sobretudo, a adequação e reforço de meios humanos, e não tanto alterações legislativas.

Esta alerta de Lucília Gago surgiu durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre as alterações legislativas na área dos crimes de perseguição e violência doméstica (requerimentos do PSD) e sobre a adequação do regime de proteção de crianças e jovens em vigor ou a eventual necessidade do seu aprimoramento legislativo (requerimento do PS).

Segundo a PGR, "só com uma adequação dos meios humanos - magistrados do MP, técnicos forenses, órgãos de polícia criminal, funcionários judiciais e toda uma panóplia de profissionais - é que se conseguirá a almejada melhoria".