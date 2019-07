Portugal/Moçambique

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, convidou hoje o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, a visitar o Moçambique "ainda este ano", naquele que foi o terceiro dia da sua visita de Estado a Portugal.

"Reafirmo o meu convite a si [Marcelo Rebelo de Sousa] para visitar Moçambique ainda este ano", disse Nyusi no discurso de abertura do jantar que ofereceu em honra do Presidente português.

"Se o senhor Presidente não vier, enviaremos a fatura", disse Nyusi, em tom de brincadeira, arrancando risos aos convidados.