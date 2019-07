Inquérito/CGD

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse, em resposta à comissão de inquérito à CGD, que ficou provado que não teve intervenção na ida de Armando Vara para administrador nem em qualquer decisão de crédito, nomeadamente sobre Vale do Lobo.

"Está igualmente provado que não indiquei Armando Vara para a Administração da Caixa e que nunca expressei, nem prometi vir a expressar, apoio algum a qualquer decisão de financiamento do banco, nem perante membros do governo nem perante membros da administração da Caixa ou ainda perante qualquer cliente do banco", lê-se nas respostas de Sócrates enviadas esta quinta-feira aos deputados da comissão de inquérito, a que a Lusa teve acesso.

Sobre a indicação de Vara, o ex-governante disse que a sua não intervenção na ida para administrador da Caixa ficou provada desde logo pelo depoimento no parlamento do então ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, em que este negou qualquer pressão e disse que tanto Santos Ferreira como Vara foram escolhas suas.