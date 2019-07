Actualidade

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, acordaram, na terça-feira, lançar no estado brasileiro o 'Stopover', programa de escalas gratuitas da companhia aérea portuguesa.

De acordo com a carta de intenções assinada em Lisboa, turistas que fizerem conexão no Rio de Janeiro poderão permanecer na cidade entre dois a cinco dias, sem custo adicional, segundo uma publicação de Witzel na rede social Twitter.

"Hoje (terça-feira) o Governo do Rio de Janeiro fechou um acordo com a TAP para atrair mais turistas e negócios para o nosso estado. Quem vier da Europa pode estender a conexão no Rio de Janeiro por até cinco dias sem custo adicional. É mais emprego e renda para o povo fluminense", declarou o governador.