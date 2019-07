Actualidade

Os economistas ouvidos pela Lusa antecipam que o presidente do BCE, Mario Draghi, vai descer os juros antes do final do seu mandato, em outubro, e preveem uma continuação da atual linha de política monetária com Christine Lagarde.

"O mercado nesta altura está a dar uma probabilidade de 50% de haver um corte de taxas na reunião de julho e uma probabilidade ainda maior na reunião de setembro", afirmou Filipe Garcia, economista da IMF - Informação de Mercados Financeiros, em entrevista à Lusa.

Segundo o também presidente do Conselho de Administração da IMF, "é bastante provável que as taxas de depósito, que hoje estão em -0,4%, desçam dez pontos base para -0,5%".