Actualidade

O 'rapper' e produtor Sam The Kid apresenta hoje em palco a compilação "Mechelas", no festival Sumol Summer Fest, que decorre até sábado na Ericeira, Mafra, e tem os norte-americanos Young Thug e Brockhampton como cabeças de cartaz.

Num espetáculo "único e especial", Sam The Kid vai levar Chelas, bairro de onde é originário, à Ericeira.

"Mechelas" foi editada no ano passado, mas arrancou em 2016, coincidindo com a abertura da plataforma TV Chelas, "inaugurada com o som com o Boss AC ['Caravana', primeiro tema de 'Mechelas'], um bom cartão de visita para causar impacto", lembrou Sam The Kid em declarações à Lusa.