Actualidade

A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) alertou hoje para a importância de desfazer mitos relacionados com o sol para que as pessoas se possam proteger, não só na praia mas em todas as atividades ao ar livre.

Em declarações à agência Lusa a propósito do arranque, no domingo, de uma campanha pelas praias de Norte a Sul do país, o presidente da APCC chamou a atenção para a necessidade de desfazer mitos como o que indica que o protetor solar impede a absorção de vitamina D.

"O protetor solar, corretamente aplicado, não impede a absorção de vitamina D", afirmou Osvaldo Correia, chamando a atenção para a ação que arranca no domingo, frente à Praia da Baía, em Espinho, em que uma carrinha com profissionais mostrará como aplicar os protetores e ajudará a examinar os sinais no corpo e a identificar potenciais casos suspeitos.