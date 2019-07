Actualidade

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau renunciou hoje ao mandato para se candidatar ao cargo de chefe do Governo, cujas eleições estão previstas para 25 de agosto.

A comunicação de Ho Iat Seng foi feita no início do plenário aos deputados, com a renúncia de deputado, e automaticamente de presidente da AL, a ter efeitos imediatos, tendo agora aquele órgão 15 dias para eleger um substituto.

Ho Iat Seng fez questão de se despedir individualmente dos deputados antes de abandonar o plenário, mas antes agradeceu o apoio de todos ao longo dos anos.