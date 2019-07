Actualidade

Vila Nova de Foz Côa, Guarda, 05 jul 2019 - A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem atingido hoje pelo "disparo de uma arma de fogo" em Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, disse à Lusa fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, João Reis, das Relações Públicas do Comando Distrital da GNR da Guarda, disse que o homem teria "entre 35 e 40 anos" e foi encontrado "caído na via pública, vítima de um disparo de arma de fogo", pelas 09:00.

"Os meios de socorro deslocaram-se para o local e a vítima foi transferida para as urgências básicas do Centro de Saúde de Vila Nova de Côa, mas acabou por falecer", acrescentou a GNR, explicando que a PJ assumiu a investigação do caso.