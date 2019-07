Actualidade

As obras de requalificação e duplicação parcial do IP3 entre Coimbra e Viseu deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2024, disse hoje o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita aos trabalhos no Itinerário Principal 3, Pedro Nuno Santos salientou que, "depois de décadas, as obras começaram", numa primeira fase com intervenções entre Penacova e o restaurante Lagoa Azul, no concelho de Mortágua, distrito de Viseu.

Na totalidade, as diferentes fases dos trabalhos vão prolongar-se por cerca de cinco anos.