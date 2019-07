Actualidade

A visita do papa Francisco a Moçambique em setembro será um impulso para a fé católica no país e uma oportunidade para o reforço dos laços entre o Vaticano e o Estado moçambicano, disse hoje fonte da Nunciatura Apostólica em Moçambique.

"A visita de sua santidade terá duas dimensões: uma pastoral, que vai fortalecer a Igreja Católica em Moçambique, e uma político-diplomática, que vai reforçar os laços entre o Estado do Vaticano e o Estado de Moçambique", disse o encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Moçambique, Cristiano Antonietti, num encontro com jornalistas.

Para dar maior vitalidade ao catolicismo em Moçambique, o papa Francisco vai ter encontros com os bispos e arcebispos das 12 dioceses e arquidioceses presentes no país, com os padres e leigos e dirigir uma missa no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.