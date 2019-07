Actualidade

O Tribunal de Santarém determinou a extração de uma certidão por falsas declarações para procedimento criminal contra Valdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão Grande, arrolado como testemunha no julgamento do antigo diretor de urbanismo do município de Santarém.

O despacho da presidente do coletivo que está a julgar António Duarte, acusado da prática de três crimes de abuso de poder e um crime de recebimento indevido de vantagens, foi emitido na audiência do passado dia 25 de junho, na sequência do pedido da procuradora do Ministério Público, que encontrou "discrepâncias relevantes" entre as declarações prestadas nesse dia por Valdemar Alves e as que havia feito na fase de inquérito, em abril de 2015, perante a Polícia Judiciária.

Em causa está o alegado conhecimento de que António Duarte (com quem Valdemar Alves partilhou o gabinete durante algum do tempo em que ele próprio exerceu funções no município) pedia a empreiteiros com processos em curso na Câmara de Santarém para que contribuíssem monetariamente para o Centro Social, Recreativo e Cultural de Vila Verde (Alijó).