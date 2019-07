Actualidade

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um texto final que junta dois projetos, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, pedindo a declaração de emergência climática, que o Governo reiteradamente desvalorizou como apenas uma medida simbólica.

Num texto com cinco pontos, Bloco e PAN pedem num projeto de resolução comum que o Governo "pronuncie uma declaração de estado de emergência climática" e "assuma o compromisso de promover a máxima proteção de pessoas, economias, espécies e ecossistemas e de restaurar condições de segurança e justiça climáticas".

No debate dos projetos de resolução na generalidade, em maio passado, o ministro do Ambiente desvalorizou o pedido de declaração de emergência climática, afirmando que seria um gesto apenas simbólico e destacando que Portugal já faz mais do que os países que a declararam.