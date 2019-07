Actualidade

O novo procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Ladislau Embassa, garantiu hoje independência, objetividade e imparcialidade no exercício das suas funções.

"Garanto à sociedade, aos funcionários do Ministério Público, total independência, total objetividade, total imparcialidade no exercício destas funções. É isso que a sociedade espera do Ministério Público, é isso que eu posso garantir à sociedade", afirmou Ladislau Embassa.

O novo procurador-geral da República falava aos jornalistas na cerimónia de passagem de pasta, que decorreu na sede do Ministério Público.