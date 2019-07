Actualidade

A Polícia Judiciária do Centro anunciou hoje ter sido detido em Espanha o homem suspeito da tentativa de homicídio de dois militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra, em junho.

Em comunicado enviado à agência Lusa, lê-se que, "no seguimento da cooperação policial internacional estabelecida logo no início da investigação destes factos", no dia 28 de junho, o suspeito foi "localizado, interpelado e detido na cidade de Sevilha, por elementos da Brigada de Investigação de Homicídios de Sevilha, do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha".

Em causa estão dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, que ocorreram em 15 de junho, na zona de Cernache, Coimbra.