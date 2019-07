Actualidade

A média de enfermeiros por cada mil habitantes no Algarve coloca a região ao nível dos países do terceiro mundo, sendo necessário contratar mais 2.600 profissionais, alertou hoje o presidente da zona sul da Ordem dos Enfermeiros.

"No Algarve, a média é de quatro enfermeiros por cada mil habitantes, um número muito reduzido se comparado com a referência da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - que é de nove por cada mil", disse aos jornalistas, em Faro, o presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros.

Segundo Sérgio Branco, se forem contabilizados os profissionais afetos a funções de gestão, docência ou assessoria, "a média reduz-se para três enfermeiros por cada mil habitantes, o que coloca a região, não na cauda da Europa, mas a par do que são os países terceiro-mundistas".