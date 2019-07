Actualidade

Os casos de infeção de VIH/sida nos homens heterossexuais demoram mais de cinco anos a ser diagnosticados desde o momento da infeção, sendo o dobro do tempo da demora no caso da população de homens que fazem sexo com homens.

Os dados foram hoje divulgados pela Direção-geral de Saúde, que avisa que o VIH/sida não é uma doença específica de um grupo, mas é antes uma infeção que pode afetar toda a população.

Os números oficiais mais recentes, relativos a 2017, indicam que os homens heterossexuais demoraram em média 5,4 anos a ter um diagnóstico de VIH após o momento da infeção, quando esse tempo é de 2,5 anos no caso dos homens que têm sexo com homens.