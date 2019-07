Actualidade

Investidores do Brasil manifestaram hoje em Maputo interesse em firmar parcerias com homens de negócios moçambicanos e na transferência de conhecimento no setor de exploração de gás no país.

"Empresas moçambicanas podem estabelecer parcerias com empresas brasileiras de forma a terem eventuais acordo de transferência de tecnologia e produção de bens sob licença para atender às demandas que surgem no mercado local", disse Sérgio Ferreira, especialista de Petróleo e Gás na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX).

Sérgio Ferreira falava no âmbito de um encontro entre empresários moçambicanos e brasileiros sobre a participação no setor de petróleo e gás.