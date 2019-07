Actualidade

O ministro da Defesa apontou hoje como desafios do Instituto de Defesa Nacional, dirigido a partir de hoje pela professora Helena Carreiras, o reforço da capacidade de investigação e levar as matérias de Defesa a novos públicos.

"Sabemos que os desafios são significativos, seja na renovação da comunicação pública do IDN, seja no reforço da sua capacidade de investigação aplicada, seja da capacidade de levar a Defesa Nacional a novos públicos", afirmou João Gomes Cravinho, no seu discurso após dar posse à professora universitária, especializada em sociologia militar, Helena Carreiras, como diretora do Instituto de Defesa Nacional.

Questionado pela Lusa no final da cerimónia, que decorreu no Ministério da Defesa, em Lisboa, João Gomes Cravinho recusou comentar a constituição como arguido do seu antecessor no cargo José Azeredo Lopes no âmbito da investigação ao caso de Tancos.