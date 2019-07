Sudão

O Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, felicitou "calorosamente" o Conselho Militar de Transição do Sudão e os líderes do movimento de contestação pelo acordo alcançado esta madrugada.

Num comunicado publicado hoje no portal oficial da União Africana (UA), Faki Mahamat "felicitou calorosamente o Conselho Militar de Transição e as Forças para a Liberdade e Mudança por alcançarem um acordo de paz consensual e equilibrado rumo à transição democrática e à liderança civil no Sudão".

Na declaração, o Presidente da Comissão da UA elogiou também o povo sudanês "neste importante avanço e reconhece o seu compromisso com a expressão das suas legítimas aspirações".