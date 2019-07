Actualidade

Mais de 12 mil pessoas saíram hoje às ruas de São Vicente para uma manifestação contra o "bloqueio governamental" e a "má gestão" camarária, segundo a organização do protesto, no dia do 44º aniversário da independência de Cabo Verde.

Em declarações à agência Lusa, via telefone a partir de São Vicente, Salvador Mascarenhas, presidente do Movimento Cívico Sokols 2017, que esteve na organização do protesto, disse que a manifestação superou as expectativas, já que o objetivo era ter 10 mil pessoas nas ruas, mas as contas apontam para cerca de 12 mil manifestantes.

"Foi fantástico, melhor do que estávamos à espera. Ultrapassou as nossas expectativas", afirmou o líder associativo, notando que este ano houve mais envolvimento das pessoas, que já gritavam por mais autonomia com "mais vigor".