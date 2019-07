Romance "Grande Sertão

O romance "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, um dos títulos mais emblemáticos da literatura brasileira e há muitos anos esgotado em Portugal, chega às livrarias no outono, editado pela Companhia das Letras, anunciou a editora.

Trata-se de um romance experimental modernista escrito por Guimarães Rosa, considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa do século XX e, esta, uma obra essencial da literatura.

Esgotado há vários anos em Portugal, o romance passou agora a fazer parte do catálogo da Companhia das Letras e ganhou uma nova capa, que resulta da adaptação em bordado do avesso do "Manto da Apresentação", do artista Arthur Bispo do Rosário, com os nomes das personagens da obra, revela a editora.