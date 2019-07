Actualidade

A procura da emissão obrigacionista da SIC, no valor de 51 milhões de euros, atingiu 199,7 milhões de euros, mais 6,73 vezes que o montante inicial, registando 10.426 investidores, o maior número numa emissão 'corporate' em Portugal desde 2013.

A SIC arrancou em 17 de junho com uma missão obrigacionista no valor de 30 milhões de euros para os investidores de retalho, a uma taxa de juro de 4,50%, maturidade a três anos, tendo aumentado a oferta para 51 milhões de euros poucos dias depois devido à elevada procura.

O anúncio do resultado da emissão foi feito hoje, no edifício Impresa, em Paço de Arcos, onde o 'chairman' da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, procedeu ao toque do sino.