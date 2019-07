Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, comprometeu-se hoje a reduzir as taxas do IRS nos escalões intermédios, para aliviar a carga fiscal da classe média, e a baixar em 4% o IRC na próxima legislatura, caso vença as eleições.

Em conferência de imprensa, na sede do PSD no Porto, o líder social-democrata explicou que, em matéria de IRS, além da redução do imposto nos escalões intermédios, numa medida "marcadamente para a classe média porque foi quem mais sofreu com a `troika´", pretende aumentar as deduções das despesas com a educação e impulsionar o incentivo fiscal à poupança das famílias.

"O IRS poderá baixar até ao montante de 1.200 milhões de euros, tendo as medidas de ser calibradas de tal forma que a perda de receita fiscal por força desta medida não ultrapasse os 1.200 milhões de euros em 'ano de cruzeiro', que é 2023", disse.