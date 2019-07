Actualidade

A representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no Brasil, celebrou hoje, num comunicado, a classificação da cidade de Paraty como Património Cultural e Natural Mundial.

"A representação da UNESCO no Brasil celebra a inscrição do novo sítio brasileiro na Lista do Património Mundial. Paraty já é integrante da Rede de Cidades Criativas na categoria gastronomia e, agora, mostra a riqueza da diversidade local se tornando património mundial misto, ou seja, tanto cultural quanto natural", frisou Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora da UNESCO no Brasil.

"Formada pelo intercâmbio das culturas indígena, africana e caiçara que se expressam nos bens culturais da cidade, Paraty engloba uma fusão de características próprias do património material e do imaterial. Ao mesmo tempo, a cidade apresenta exemplos de povos tradicionais que usam a terra e o mar de forma sustentável"', acrescentou.