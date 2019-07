ADSE

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE indicou hoje que, em 2018, ficaram por responder questões "muito importantes", como a celebração de novas convenções, e registou "faltas de resposta" do Conselho Diretivo e das tutelas.

Tiveram solução em 2018 "questões importantes sobre as quais foram emitidos pareceres: regularização da situação dos beneficiários das Regiões Autónomas, revisão das tabelas do regime convencionado (1.ª parte), custos dos medicamentos comprados nas farmácias e juntas médicas", lê-se no relatório de atividades deste órgão.

Porém, permaneceram pendentes "questões muito importantes como o alargamento, a revisão global das tabelas em regime convencionado e em regime livre, a celebração de novas convenções, a regularização das relações financeiras com o Estado e o fim das discriminações no Serviço Nacional de Saúde".