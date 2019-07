Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, recordou hoje que deu "pessoalmente" a cara pela crise das finanças públicas às instituições internacionais, ampliada pelo escândalo das dívidas ocultas, e elogiou o trabalho feito, desde então, com o Fundo Monetário Internacional.

"Mesmo depois dos problemas que citou, nós demos a cara. Eu pessoalmente dei a cara como chefe de Estado de Moçambique e dissemos que queremos trabalhar", afirmou Filipe Nyusi, em entrevista à Agência Lusa e Euronews, respondendo sobre os problemas das finanças públicas do país, que entrou em 'default' após a revelação de 2,2 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros) em créditos de empresas públicas com garantia estatais, um processo que está a ser investigado pelas autoridades internacionais.

Sem nunca se referir diretamente às dívidas ocultas, Nyusi preferiu realçar a boa colaboração com o FMI, salientando que as "reformas estão a acontecer em Moçambique" de acordo com o que é exigido pelas regras internacionais.