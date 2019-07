Actualidade

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, destacou hoje a importância da visita ao país do papa Francisco em Setembro, num momento de reconciliação nacional e conclusão das negociações do processo de paz.

"É uma visita importante sobretudo neste momento em que nos estamos a reconciliar, estamos a caminhar para a paz, é uma visita importante num país onde a justiça social tem que ser restabelecida de forma plena e efetiva", afirmou Filipe Nyusi, em entrevista à Lusa e Euronews, à margem do EurAfrican Forum, que decorre até hoje em Carcavelos, Cascais.

Nyusi vai-se encontrar com o líder católico no Vaticano na próxima semana e disse que espera uma visita papal "com a mensagem conjunta de promover a paz", que "vai incentivar a reconciliação entre os moçambicanos, não só em termos de guerra, mas mesmo em termos de religiões".