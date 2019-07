Actualidade

Os sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias promovem hoje, em Santarém, o 1.º Congresso Nacional de Motoristas para discutir as condições de trabalho do setor, em negociação.

Estes dois sindicatos independentes, juntamente com a federação sindical filiada na CGTP, têm vindo a negociar com a associação empresarial do setor, a ANTRAM, a revisão do contrato coletivo, sob a mediação do Ministério do Trabalho.

Para o início da semana esteve marcada mais uma reunião negocial, que foi adiada para dia 15, a pedido do SNMMP, que entendeu que devia consultar os seus associados sobre as matérias em discussão.