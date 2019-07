Actualidade

O festival de cinema Curtas de Vila do Conde, que dá hoje início à sua 27.ª edição, arranca com a exibição de "O Gabinete do Dr. Caligari", de Robert Wiene, musicado por Tiago Cutileiro e Marta Navarro.

O filme-concerto acontece às 17:30 no Teatro Municipal de Vila do Conde, que recebe, à noite, "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que se estreou em Cannes, no passado mês de maio.

Pelas 23:30, a mesma sala recebe o documentário sobre os 25 anos do álbum "Mutantes S. 21", de João de Sá, seguido de uma sessão de perguntas e respostas.