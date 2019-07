Actualidade

O Banco Mundial quer que Angola crie uma 'Equipa de Reformas' para supervisionar a reestruturação económica que o país está a implementar, defendendo que a eficácia das reformas depende do exemplo do chefe de Estado.

"Há necessidade de uma pequena e dedicada 'Equipa de Reformas' altamente qualificada que reporte ao mais alto nível do Governo encarregue de priorizar, monitorizar e resolver problemas do processo de reforma, sem ser responsável pela execução das reformas, pois isso deve permanecer como uma prerrogativa dos ministérios e agências designados", lê-se no relatório do Banco Mundial sobre o setor privado em Angola.

O relatório, com o título 'Criação de Mercados em Angola - Oportunidades de Desenvolvimento através do Setor Privado', faz um extenso diagnóstico sobre as principais dificuldades relativamente ao desenvolvimento do setor privado e aponta várias recomendações para o Governo promover a diversificação económica, nomeadamente através do setor privado.