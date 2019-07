Actualidade

Os dados sobre ruído dos aviões recolhidos pela associação ambientalista Zero na zona do Campo Grande, em Lisboa, durante dois dias ultrapassaram os valores permitidos, violando a lei e o regime de exceção do aeroporto de Lisboa.

A associação ambientalista Zero esteve desde as 17:00 de quinta-feira, no âmbito da campanha "dÉCIBEIS A MAIS, O INFERNO NOS CÉUS", a recolher os dados necessários à análise do ruído ambiente e concluiu que este foi ultrapassado nos valores permitidos.

"Por isso, a Zero vai exigir às autoridades nacionais com responsabilidade na área da aviação uma investigação e responsabilização pelo "escândalo que é ir além de um regime de exceção que já é em si uma farsa", disse hoje à agência Lusa o presidente da Zero.