Actualidade

O bispo diocesano de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, congratulou-se hoje com o anúncio pelo papa Francisco da canonização do beato Bartolomeu dos Mártires, destacando que vai celebrar em 18 de julho uma missa em sua honra.

O papa Francisco decidiu canonizar o frade e beato português Bartolomeu dos Mártires, anunciou hoje o Vaticano, na sua página oficial na Internet.

Na sua página, a Arquidiocese de Braga revela que a cerimónia da canonização decorrerá em 10 de novembro.