Actualidade

Os jogadores do Benfica Pizzi e Rúben Dias frisaram hoje que "todos partem do zero" no que diz respeito às hipóteses dos candidatos a vencer a I Liga portuguesa de futebol em 2019/20.

Com um discurso bem 'afinado' no relvado do Caixa Futebol Campus, os internacionais portugueses manifestaram o desejo de "voltar a festejar" no final da época, mas alertaram que todos os candidatos partem com a mesma "vontade de vencer".

"Pela nossa parte, vamos trabalhar todos os dias na máxima força para voltarmos a festejar no final", prometeu Pizzi, instantes após o treino aberto aos sócios benfiquistas, no Seixal, corroborado por Rúben Dias, que acrescentou que já assim foi "na última época".