Actualidade

O FC Porto continuou hoje a preparar a época 2019/20, numa sessão com uma goleada ao Recreativo Águeda em jogo-treino, num dia em que o reforço japonês Nakajima já esteve no Olival.

Os 'dragões' contaram com a presença de Nakajima no centro de estágios do Olival, onde fez apenas trabalho específico, um dia depois de ter sido anunciado para as próximas cinco épocas.

Ao contrário de Nakajima (ex-Al-Duhail, Qatar), o avançado cabo-verdiano Zé Luís (ex-Spartak Moscovo, Rússia) fez o segundo treino e já foi utilizado no jogo em que a equipa goleou por 6-0 o Recreativo de Águeda, do Campeonato de Portugal.